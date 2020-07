Foot - Mercato - Chelsea

Mercato - Chelsea : Olivier Giroud s’exprime sur son avenir !

Publié le 30 juillet 2020 à 9h40 par La rédaction

Dans une interview pour l’Equipe, Olivier Giroud s’est exprimé concernant son avenir, après son retour en forme avec Chelsea lors de la reprise des championnats suite à la pandémie de Covid-19. Et il se verrait bien continuer chez les Blues…