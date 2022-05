Foot - Mercato

Mercato : Olivier Giroud revient sur son arrivée au Milan AC !

Publié le 6 mai 2022 à 22h20 par La rédaction mis à jour le 6 mai 2022 à 22h21

Transféré au Milan AC l’été dernier, Olivier Giroud est revenu sur son choix alors qu’il avait failli rejoindre l’Inter quelques mois auparavant.