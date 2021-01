Foot - Mercato - OL

Mercato - OL : Un concurrent de poids pour cet international argentin ?

Publié le 9 janvier 2021 à 8h20 par La rédaction

Sur la piste du défenseur argentin Gonzalo Montiel, Rudi Garcia n'est pas le seul. La Roma entre également dans la course pour le recruter mais l'OL reste favori pour le moment.