Mercato - OL : Un attaquant prépare du lourd, l'OM va le regretter

Cet hiver, l'OL n'a pas chômé sur le mercato, notamment pour renforcer son secteur offensif. Dans cette optique, les Gones ont recruté Gift Orban pour 12M€, hors bonus. Un très joli coup pour les Lyonnais qui recrutent un attaquant qui était dans le viseur de plusieurs clubs dont l'OM. Pierre Sage est ainsi très satisfait de ce transfert.

Après une première partie de saison plus que compliquée, l'OL a décide de confirmer Pierre Sage dans ses fonctions avant de se lancer dans un mercato animé et décisif. Malick Fofana, Adryelson, Lucas Perri et Gift Orban ont débarqué. Ce dernier est d'ailleurs la recrue phare de l'hiver puisqu'il a débarqué en provenance de La Gantoise pour 12M€, hors bonus. Un très joli coup puisque de nombreux clubs européens étaient intéressés par Gift Orban dont l'OM ou encore le RC Lens. Présent en conférence de presse, Pierre Sage s'est d'ailleurs enthousiasmé pour son nouvel attaquant.

Mercato - OL : Benzema est attendu à Lyon, que doit-il décider ? https://t.co/JFFODSGoP2 pic.twitter.com/AWE5vIKepM — le10sport (@le10sport) January 23, 2024

Pierre Sage s'enflamme pour Gift Orban

« Il amène beaucoup de joie et d'enthousiasme. Il est frais. Cela va nous permettre de redynamiser le groupe. Il a en plus la volonté de s'imposer, d'avoir du temps de jeu et d'être performant. C'est bien, cela va instaurer une dynamique dans le secteur offensif », lance l'entraîneur de l'OL en conférence de presse, avant d'en rajouter une couche sur son nouvel attaquant.

«Il est très à l'aise dans la finition»