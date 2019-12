Foot - Mercato - OL

Mercato - OL : Un ancien chouchou de Rudi Garcia sur le point de débarquer ?

Publié le 30 décembre 2019 à 23h45 par A.C.

Rudi Garcia pourrait bien voir une vieille connaissance le rejoindre à l'Olympique Lyonnais cet hiver.

Au cours de sa carrière d'entraineur, Rudi Garcia a eu quelques chouchous qui l'ont suivi dans plusieurs clubs. C'est le cas avec Gervinho, avec qui il a remporté la Ligue 1 au LOSC et qui l'a suivi à l'AS Roma. Plus récemment, c'est Kevin Strootman qui décidé de retrouver son ancien coach, quittant l'AS Roma pour l'Olympique de Marseille. Désormais à l'Olympique Lyonnais, le technicien de 55 ans aurait l'intention de récidiver.

Après Gervinho et Strootman, Florenzi pourrait suivre Garcia