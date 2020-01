Foot - Mercato - OL

Mercato - OL : Tout serait bouclé pour ce dossier à 25M€ !

Publié le 27 janvier 2020 à 15h50 par J.-G.D.

Lucas Tousart serait à deux doigts d'officialiser son arrivée au Hertha Berlin, programmée l'été prochain. Le milieu de l'OL devrait tout régler ce lundi après-midi.