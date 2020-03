Foot - Mercato - OL

Mercato - OL : Reine-Adelaïde a aidé Juninho à boucler un renfort hivernal

Publié le 25 mars 2020 à 14h32 par La rédaction

Très actif cet hiver, l'OL a notamment réussi à boucler le renfort de Karl Toko-Ekambi en prêt. Et Jeff Reine-Adelaïde avoue avoir contacté l'attaquant qu'il avait connu à Angers.