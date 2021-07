Foot - Mercato - OL

Mercato : Peter Bosz s'active déjà à l'OL !

Publié le 2 juillet 2021 à 12h22 par La rédaction mis à jour le 2 juillet 2021 à 12h25

Nommé sur le banc de l'Olympique lyonnais pour remplacer Rudi Garcia, Peter Bosz a dirigé son premier entraînement à l'OL. Avec un effectif loin d'être au complet, le technicien néerlandais attend des nouvelles recrues.

Peter Bosz prend ses marque à Lyon. Le Néerlandais a donné son premier entraînement à son nouvel effectif. Sans de nombreux internationaux, Bosz s'appuie pour le moment sur des revenants comme Moussa Dembélé, non retenu par l'Atlético Madrid, et des indésirables comme Youssouf Koné, qui n'a jamais satisfait à l'OL. Pour l'heure, Juninho s'est montré discret sur le marché des transferts, en enregistrant seulement les arrivées libres du défenseur central Damien Da Silva et du latéral gauche Henrique Silva. Comme révélé en exclusivité sur le10sport.com, Bosz pourrait perdre Houssem Aouar, qui intéresserait l'Atlético Madrid. En attendant de nouveaux renforts, Peter Bosz fait donc avec les moyens du bord.