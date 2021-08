Foot - Mercato - OL

Mercato - OL : Un champion d'Europe ciblé par Bosz ?

Publié le 1 août 2021 à 14h40 par La rédaction

Négociant actuellement l'arrivée d'André Onana, l'OL aurait d'autres pistes pour son mercato, à commencer par un récent champion d'Europe. .