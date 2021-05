Foot - Mercato - LOSC

Mercato - LOSC : Les vérités d'Aulas sur Christophe Galtier !

Publié le 30 mai 2021 à 11h45 par La rédaction

Alors que Christophe Galtier était pressenti pour s’asseoir sur le banc de l’OL, Peter Bosz est arrivé. Lors de la présentation du nouvel entraîneur lyonnais, Jean-Michel Aulas est revenu sur le cas Galtier.

Après le départ attendu de Rudi Garcia juste après le dernier match de la saison, le Néerlandais Peter Bosz a officiellement signé à l'OL. L’ancien entraîneur de l’Ajax Amsterdam et du Bayer Leverkusen tentera de replacer les Gones sur le podium dès la saison prochaine. Mais avant que Peter Bosz n’arrive, le nom de Christophe Galtier revenait avec insistance dans les médias, alors qu'il devrait finalement s'engager avec l'OGC Nice comme le10sport.com avait pu vous le révéler.

« Dès le mois de mars, j’avais été sollicité pour rencontrer Christophe Galtier »