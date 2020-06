Foot - Mercato - OL

Mercato - OL : Le Stade Rennais confirme pour Terrier !

Publié le 28 juin 2020 à 10h50 par La rédaction

Le directeur sportif du Stade Rennais Florian Maurice a assuré que l’attaquant de l’OL Martin Terrier (23 ans) l’intéressait mais que le dossier était loin d’être bouclé.