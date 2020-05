Foot - Mercato - OL

Mercato - OL : Le prochain club d’Houssem Aouar sera...

Publié le 9 mai 2020 à 4h30 par T.M.

Cet été, Houssem Aouar pourrait bien prendre son envol et quitter l’OL. Pour aller où ? Manchester City tiendrait la corde.

D’ici quelques semaines, Houssem Aouar pourrait bien marcher sur les traces de Karim Benzema, Alexandre Lacazette ou encore Samuel Umtiti. Formé à l’OL, le milieu de terrain a explosé sous le maillot des Gones. L’heure du départ aurait désormais sonné pour le Français qui ne devrait pas avoir trop de mal à trouver un point de chute et pas des moindres. S’il a été question d’un intérêt du PSG ou encore de la Juventus, l’avenir d’Aouar pourrait finalement s’écrire du côté de l’Angleterre, où Manchester City serait idéalement positionné.

« Manchester City est toujours autant favori »