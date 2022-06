Foot - Mercato - OL

Mercato - OL : Le moment de vérité est venu pour le retour de Samuel Umtiti

Publié le 26 juin 2022 à 23h30 par Hugo Ferreira mis à jour le 26 juin 2022 à 23h37

A la recherche d’éléments capables de renforcer son effectif lors du mercato estival, l’OL a déjà identifié plusieurs pistes. Les Gones ont notamment enregistré le retour d’Alexandre Lacazette, 5 ans après son départ, et aimeraient désormais rapatrier un ancien joueur formé au club. En difficulté au FC Barcelone, Samuel Umtiti est ciblé, et le principal concerné aimerait également retrouver l’OL.

L’Olympique Lyonnais devrait être actif lors du mercato estival. Les Gones ont terminé les trois dernières saisons de Ligue 1 en dehors du podium, et veulent renforcer leur effectif afin de retrouver la Ligue des champions le plus tôt possible. Chaque secteur devrait enregistrer des recrues, et une piste a été identifié en défense. En effet, Samuel Umtiti, en manque de temps de jeu au FC Barcelone, pourrait effectuer son grand retour au sein de son club formateur puisque son avenir semble s’écrire loin de la Catalogne.

Umtiti ne devrait pas rester à Barcelone

L’aventure de Samuel Umtiti au FC Barcelone est loin d’être un compte de fée pour le joueur de 28 ans. S’il était régulièrement utilisé lors de ses deux premières saisons en Catalogne, celui-ci enchaine désormais les blessures, et n’est que rarement disponible. De plus, le natif de Yaoundé ne se montre pas convaincant lorsqu’il est présent, et ne devrait désormais plus s’éterniser chez les Blaugrana . Le Barça est en effet à la recherche de nouveaux éléments pour renforcer son arrière-garde, et s’intéresse notamment à Jules Koundé, que Joan Laporta aimerait associer à Ronald Araujo. Le défenseur français, lui, a perdu sa place en sélection nationale, et aimerait se relancer afin de pouvoir nourrir l’espoir de faire le voyage pour la coupe du monde au Qatar. Umtiti devrait alors faire ses valises au cours des prochaines semaines, et aurait un souhait pour son avenir.

Umtiti veut revenir à l’OL