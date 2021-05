Foot - Mercato - OL

Mercato - OL : Le message fort de Rayan Cherki à l’OL !

Publié le 2 mai 2021 à 17h20 par La rédaction

Ce dimanche, Rayan Cherki, 17 ans, a envoyé un message fort à tous les supporters de l’OL mais aussi à sa direction. Le natif de Lyon est clair, il ne voit son avenir qu’à l’OL.