Mercato - OL : L’arrivée d’une priorité de Peter Bosz proche d’être conclue !

Publié le 28 août 2021 à 22h40 par La rédaction mis à jour le 28 août 2021 à 22h41

Proche de trouver un accord avec le Zénith Saint-Pétersbourg, l’OL pourrait enregistrer dans les prochaines heures la venue de Sardar Azmoun.