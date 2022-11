Foot - Mercato - OL

Mercato - OL : La terrible annonce de Blanc sur ce gros transfert

Publié le 4 novembre 2022 à 22h30

Amadou Diawara

En mars dernier, l'OL a bouclé le prêt de Tetê pour une durée d'un an et demi. Mais avec l'arrivée de Laurent Blanc, l'attaquant brésilien pourrait prendre le large dès cet hiver. Présent en conférence de presse ce vendredi après-midi, le technicien de l'OL est passé aux aveux sur la situation de Tetê.

Pour étoffer l'attaque de l'OL, Jean-Michel Aulas a bouclé la signature de Tetê. En effet, le président des Gones a trouvé un accord avec le Shakhtar pour récupérer l'ailier brésilien de 22 ans de l'hiver 2022 à l'été 2023, soit pour une durée d'un an et demi. Toutefois, Tetê pourrait rentrer à Donetsk (Ukraine) plus tôt que prévu.

«Tetê est vraiment victime du système»

Depuis l'arrivée de Laurent Blanc sur le banc de l'OL, Tetê n'arrive plus à emmagasiner du temps de jeu. Ainsi, selon The Sun , l'international brésilien serait prêt à quitter les Gones dès le mois de janvier. D'ailleurs, Tetê aurait déjà des pistes pour rebondir lors de la deuxième partie de saison. En effet, le crack de 22 ans aurait la cote en Premier League, plus précisément du côté de Southampton, Leicester, Brentford ou encore de West Ham. Mais quelle est la position de Laurent Blanc ?

«On aura du temps pour réfléchir à la trêve»