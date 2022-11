Foot - Mercato - OL

Mercato - OL : Laurent Blanc en pleine révolution, les joueurs valident

Publié le 4 novembre 2022 à 15h00

Cela fait maintenant un mois que Laurent Blanc est arrivé sur le banc de l’OL et l’entraîneur français a déjà fait énormément de changements. Présent en conférence de presse ce vendredi, Houssem Aouar a totalement validé cette révolution de la part de l’ancien coach du PSG.

Arrivé il y a un mois sur le banc de l’OL à la place de Peter Bosz, Laurent Blanc a très vite fait d’énormes changements dans sa nouvelle équipe. En grande difficulté depuis le début de la saison, l’arrivée de l’ancien entraîneur du PSG aura été très bénéfique pour Houssem Aouar qui retrouve une place de titulaire. Présent en conférence de presse ce vendredi, il est revenu sur la révolution faite par Laurent Blanc.

« Le groupe est plus épanoui »

Alors que l’OL enchaîne les bons résultats depuis l’arrivée de Laurent Blanc, Houssem Aouar valide totalement la révolution faite par l'entraîneur lyonnais. Il précise aussi que le groupe se sent beaucoup mieux et estime que les consignes de l’ancien coach du PSG sont plus claires que celles de Peter Bosz : « Je ne sais pas si c'est un tournant mais on n'est pas à notre place. On veut prendre le maximum de points avant la trêve. Le groupe est plus épanoui. C'est plus clair ce que le coach veut de nous. Et donc c'est mieux pour prendre les trois points. Le coach est clair dans ce qu'il veut et ce qu'il veut nous amener, à savoir du mouvement. Il est très exigeant. »

« Il a ramené beaucoup de confiance au niveau du groupe »

Le milieu de terrain lyonnais ajoute : « C'est la meilleure chose qui nous puisse nous arriver à ce moment de la saison. Il a ramené beaucoup de confiance au niveau du groupe dans sa façon de s'exprimer, sa prestance et ce qu'il a fait dans le foot. Peut-être que l'on n'aurait pas gagné le match de Lille il y a quelques semaines. »

« Je prends plus de plaisir »