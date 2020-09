Foot - Mercato - OL

Mercato - OL : Le coup de gueule de Garcia sur le mercato

Publié le 17 septembre 2020 à 20h50 par La rédaction

Après une fin de saison 2019/2020 tardive, le mercato estival a été rallongé. Si c'est une occasion de laisser du temps pour la reprise de la nouvelle saison, ce changement agace Rudi Garcia.