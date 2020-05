Foot - Mercato - OL

Mercato - OL : La Juventus dans le coup pour Memphis Depay ?

Publié le 14 mai 2020 à 17h10 par La rédaction

À la recherche d’un attaquant pour la saison prochaine en cas de départ de Gonzalo Higuain, la Juventus se pencherait sur le profil de Memphis Depay, qui voudrait quitter l’OL.