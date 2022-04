Foot - Mercato - OL

Mercato - OL : La grande annonce d’Aulas sur l’avenir de Bosz !

Publié le 15 avril 2022 à 18h14 par La rédaction

Bien que Peter Bosz ne fasse pas preuve d’une régularité claire au niveau des résultats sportifs de l’OL cette saison, l’entraîneur néerlandais devrait conserver son poste la saison prochaine si l’on en croit les déclarations de son président Jean-Michel Aulas.