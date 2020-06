Foot - Mercato - OL

Mercato - OL : Juninho aurait craqué pour Gabriel Paulista !

Publié le 25 juin 2020 à 21h42 par La rédaction

En quête de renfort en défense centrale, l'OL aurait dernièrement pris des renseignements au sujet de Gabriel Paulista. Mais la piste menant au défenseur du FC Valence s’annonce des plus délicates pour le club rhodanien.