Mercato - OL : Il lâche ses vérités sur son grand retour

Thibault Morlain

Formé à l’OL, Alexandre Lacazette avait décidé de quitter son cocon lyonnais en 2017. L’international français s’était alors envolé pour l’Angleterre et Arsenal. L’attaquant sera alors resté 5 saisons chez les Gunners avant de faire ses valises en 2022. Et c’est à l’OL que Lacazette a choisi de revenir. Pourquoi un tel choix ? Le Général s’est expliqué.

Depuis plusieurs années maintenant, l’OL est considéré comme l’un des meilleurs centres de formation en France et en Europe. De nombreux cracks ont explosé chez les Gones comme Karim Benzema, Hatem Ben Arfa, Samuel Umtiti et on peut notamment citer Alexandre Lacazette. S’il a commencé sa carrière à Lyon, il pourrait également la terminer. En effet, parti à Arsenal pendant 5 saisons, Lacazette est revenu à l’OL en 2022. Pourtant, d’autres options s’offraient à lui à travers l’Europe, et même en France…

Laurent Blanc viré, le boss de l'OL a un grand regret https://t.co/neQhbkGCkq pic.twitter.com/GKKKhCVpRd — le10sport (@le10sport) December 15, 2023

« J’ai l’Espagne, des clubs en Italie, un autre club français »

A l’instar de Corentin Tolisso, après être parti de l’OL pour tenter l’expérience en Premier League chez les Gunners, Alexandre Lacazette est donc revenu dans son club formateur. De retour à Lyon depuis 2022, l’attaquant de 32 ans a expliqué à propos de ce choix de carrière dans un entretien accordé à Colinterview : « Je prends quand la décision de revenir à l’OL ? Fin mars. Il y a d’autres possibilités ? J’ai l’Espagne, des clubs en Italie, un autre club français. Je prends la décision car le club est un peu malade quand j’arrive ».

« Je n’avais pas envie de retourner dans un bourbier »