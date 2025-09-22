Mercato - OL : Et si le dossier Fofana n'était pas refermé...

Alexandre Higounet

Avec la vente de Georges Mikautadze à Villarreal moyennant trente millions d'euros, plus 5 millions en bonus, dans les derniers jours du mercato estival, l'Olympique Lyonnais a honoré la promesse faite devant la DNCG et donc en théorie résolu la question de l'avenir de Malick Fofana jusqu'en juin prochain. Mais est-ce réellement le cas ?

La vente de Mikautadze a refermé le dossier Fofana, mais... Grâce à cette vente conséquente, l'OL est parvenu à conserver son joyau offensif Malick Fofana, la pièce maîtresse de l'équipe de Paulo Fonseca. On pensait donc que le dossier Fofana serait refermé, au moins jusqu'à la fin de saison. Mais il pourrait en aller au final différemment...