Mercato - OL : Et si le dossier Fofana n'était pas refermé...

Avec la vente de Georges Mikautadze à Villarreal moyennant trente millions d'euros, plus 5 millions en bonus, dans les derniers jours du mercato estival, l'Olympique Lyonnais a honoré la promesse faite devant la DNCG et donc en théorie résolu la question de l'avenir de Malick Fofana jusqu'en juin prochain. Mais est-ce réellement le cas ?
Confronté à la nécessité de trouver un montant proche de 40 millions dans les derniers jours du mercato estival, afin d'honorer les engagements pris devant la DNCG, l'Olympique Lyonnais a finalement cédé Georges Mikautadze à Villarreal pour 30 millions d'euros, plus 5 millions de bonus.
La vente de Mikautadze a refermé le dossier Fofana, mais...
Grâce à cette vente conséquente, l'OL est parvenu à conserver son joyau offensif Malick Fofana, la pièce maîtresse de l'équipe de Paulo Fonseca. On pensait donc que le dossier Fofana serait refermé, au moins jusqu'à la fin de saison. Mais il pourrait en aller au final différemment...
Son début de saison aurait réveillé de très gros intérêts
En effet, selon certaines indiscrétions révélées par Livefoot.fr, l'attaquant belge susciterait toujours de très gros intérêts parmi les grands clubs européens. Si aucun n'a bougé concrètement durant le mois d'août, les grandes prestations de Fofana ces derniers temps auraient encore fait monter la pression sur son cas. Au point que des mouvements interviennent au mercato d'hiver ? L'hypothèse serait sur la table, notamment du côté de l'Inter Milan et de Liverpool. Une chose apparaît claire, en tout cas, l'OL n'est plus dans l'obligation de vendre en janvier. Il faudra donc une offre XXL pour que le club gone accepte d'ouvrir la porte, bien supérieure aux 40 millions d'euros fixés cet été. Si Fofana continue sur sa lancée des premiers matches de championnat, il n'est pas impossible que les montants flambent. Du coté de l'état-major lyonnais, on doit assurément mesurer la situation avec sérénité. Tout en regardant tout de même du côté d'un éventuel successeur, au cas où...