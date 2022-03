Foot - Mercato - OL

Mercato - OL : Dembélé a une grosse touche à l’étranger !

Publié le 11 mars 2022 à 8h55 par La rédaction mis à jour le 11 mars 2022 à 9h03

Revenu l’été dernier à l’OL après un prêt à l’Atlético de Madrid, Moussa Dembélé figurerait désormais sur les tablettes de Manchester United.