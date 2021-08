Foot - Mercato - OL

Mercato - OL : Cette sortie fracassante sur l’avenir de Laborde !

Publié le 29 août 2021 à 22h20 par La rédaction

Ce dimanche, Gaëtan Laborde a peut-être disputé son dernier match avec Montpellier. A l’issue du match, Olivier Dall’Oglio a clarifié sa situation.