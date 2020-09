Foot - Mercato - OL

Mercato - OL : Traoré sur le point de retourner en Premier League !

Publié le 17 septembre 2020 à 20h20 par La rédaction

Privé de Coupe d'Europe, l'OL tente de dégraisser dans ce mercato. Ainsi Bertrand Traoré devrait quitter le club et rejoindre dès vendredi Aston Villa