Foot - Mercato - OL

Mercato - OL : Aulas a choisi sa priorité pour remplacer Rudi Garcia !

Publié le 24 mai 2021 à 11h47 par La rédaction mis à jour le 24 mai 2021 à 11h48

Alors que Rudi Garcia a confirmé son départ de l’OL, Christophe Galtier resterait l’option prioritaire de Jean-Michel Aulas pour le poste d’entraîneur.