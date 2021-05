Foot - Mercato - LOSC

Mercato - LOSC : Galtier sur le départ ? La réponse de Létang !

Publié le 24 mai 2021 à 8h32 par G.d.S.S. mis à jour le 24 mai 2021 à 8h41

Alors que l’avenir de Christophe Galtier suscite de nombreuses interrogations, le président du LOSC, Olivier Létang, s’est montré très flou sur le sujet.