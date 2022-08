Foot - Mercato - Real Madrid

Une star d'Ancelotti quitte le Real Madrid

Annoncé dans le viseur de Manchester United, Casemiro n’aura pas mis longtemps à prendre sa décision. Tenté par le projet des Red Devils, l’international brésilien a fait le choix de quitter le Real Madrid. Ce vendredi, le club mancunien a annoncé un accord de principe avec les Merengue pour le transfert de Casemiro.

A deux semaines de la fin du mercato, le Real Madrid ne s’attendait pas à gérer une potentielle vente de Casemiro. Titulaire indiscutable dans le onze de Carlo Ancelotti, l’international brésilien a été l’une des pièces fondatrices de la décennie brillante du Real Madrid. Mais toutes les bonnes choses ont une fin…

Après avoir vécu de très grands moments au Real Madrid, Casemiro a fait le choix de s’engager avec Manchester United. Même si Carlo Ancelotti a insisté pour le conserver, le Brésilien était désireux de partir pour un nouveau challenge. Les Red Devils devraient dépenser une somme avoisinant les 70M€ pour s’attacher les services de Casemiro.

We are delighted to have reached an agreement in principle for the transfer of @Casemiro 🇧🇷#MUFC