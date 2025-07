Mercato - Officiel : Un joueur du PSG annonce son départ !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Pur produit issu du centre de formation du PSG, Louis Mouquet arrivait au terme de son contrat avec le club de la capitale fin juin. Et le jeune gardien, âgé de 20 ans, a officialisé son départ libre du PSG avec une certaine émotion.

Son nom ne vous disait peut-être rien, et comme beaucoup d’autres titis formés au PSG avant lui, Louis Mouquet (20 ans) ne percera pas en équipe première du club francilien. Le jeune gardien vient d’officialiser son départ en fin de contrat avec un long post via son compte Instagram, et Mouquet semble avoir un véritable pincement au coeur au moment de faire ses adieux au PSG.

« Impossible de décrire toutes les émotions… » « Aujourd’hui, une page se tourne. Après 15 belles années, est venu le temps pour moi de dire au revoir au Paris Saint-Germain. Il serait impossible de décrire toutes les émotions que j’ai vécues durant ces 15 dernières années. Cela me parait une éternité, mais en même temps, j’ai toujours le sentiment d’avoir enfilé le maillot de Paris hier. Alors merci aux coachs, aux éducateurs, aux intendants et au staff, mais surtout aux supporters sans qui Paris ne serait rien, de m’avoir permis d’enfiler ce maillot aux valeurs inestimables », confie Louis Mouquet, qui évoque ensuite son futur loin du PSG et la suite de sa carrière.