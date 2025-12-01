Mercato - Officiel : Surprise, il annonce son arrivée à l’OM !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Ça bouge encore dans l’organigramme de l’Olympique de Marseille avec l’arrivée de Riccardo Polacco (29 ans) en tant que chef scout. Annoncée par l'intéressé sur LinkedIn, cette nomination intervient après son départ de Monza et s'inscrit dans la continuité des récentes restructurations au sein du club phocéen.

L’Olympique de Marseille accueille un renfort supplémentaire, et ce n’est pas pour l’équipe de Roberto De Zerbi. Après avoir officialisé le mois dernier l’arrivée de Federico Balzaretti au poste de directeur sportif adjoint, aux côtés de Medhi Benatia, le club phocéen a mis la main sur un nouveau chef scout.

Riccardo Polacco s’annonce à l’OM L’annonce a été faite par le principal intéressé sur le réseau social Linkedin. « Honoré et enthousiaste de commencer mon parcours avec l'Olympique de Marseille en tant que chef scout. J'ai hâte d'apporter ma contribution à ce club incroyable. Droit au but ! », a fait savoir Riccardo Polacco.