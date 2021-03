Foot - Mercato

Mercato - Officiel : Simakan s’engage avec Leipzig !

Publié le 22 mars 2021 à 14h12 par La rédaction mis à jour le 22 mars 2021 à 14h15

Comme annoncé, Mohamed Simakan évoluera bel et bien au RB Leipzig la saison prochaine. Ce lundi, le club allemand a officialisé l’opération.