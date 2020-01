Mercato - Officiel : Mourinho tient un nouveau renfort !

Foot - Mercato - Tottenham

Après le départ de Christian Eriksen, Tottenham n’a pas perdu de temps pour s’offrir un nouveau joueur offensif et vient d’officialiser l’arrivée Steven Bergwijn (22 ans).

Arrivé il y a quelques semaines sur le banc de Tottenham, José Mourinho poursuit son premier recrutement. Ainsi, après avoir bouclé l’arrivée de Gedson Fernandes et levé l’option d’achat de Giovani Lo Celso, les Spurs ont officialisé la signature de Steven Bergwijn (22 ans). L’ailier néerlandais débarque en provenance du PSV Eindhoven est s’est engagé avec le club londonien jusqu’en 2025. Une recrue qui vient compenser le départ de Christian Eriksen qui a rejoint l’Inter Milan.

✍️ We are delighted to announce the signing of @StevenBergwijn from PSV Eindhoven.Steven has signed a contract with the Club that will run until 2025.#WelkomBergwijn ⚪️ #COYS