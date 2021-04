Mercato - Officiel : Manchester City s’offre une sensation brésilienne !

Foot - Mercato

Promesse du football brésilien, Kayky (17 ans) va devenir un joueur de Manchester City à la fin du championnat brésilien comme le club mancunien l’a communiqué sur son compte Twitter.

Considéré comme étant le «nouveau Neymar» , Kayky (17 ans) évolue lui aussi sur les ailes de l’attaque à Fluminense où il finira le championnat brésilien qui touchera à sa fin en décembre, et pas plus. En effet, sur son compte Twitter officiel, Manchester City a annoncé le transfert de Kayky pour un montant non communiqué, à l’instar de la durée de son contrat. Manchester City a su prendre plusieurs clubs de vitesse dont le PSG qui se serait également intéressé à Kayki ces dernières semaines.

We are delighted to confirm we have reached an agreement with Fluminese regarding the future transfer of Kayky. The teenage forward will remain with Fluminese until the end of the Brazilian season.#ManCity | https://t.co/axa0klD5re