Mercato - Officiel : Martin Odegaard annonce son retour au Real Madrid !

Publié le 12 août 2020 à 18h58 par H.G.

Alors qu’il était annoncé ces dernières heures que le Real Madrid avait informé la Real Sociedad de son intention de récupérer Martin Odegaard dès cet été, le joueur de 21 ans a officiellement annoncé son retour dans les rangs du club de la capitale espagnole ce mercredi.