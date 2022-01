Mercato - Officiel : Hugo Lloris prolonge à Tottenham !

Foot - Mercato - Tottenham

Dans les tuyaux depuis plusieurs jours, Hugo Lloris a officiellement prolongé son contrat avec Tottenham. Le Français a ainsi signé un nouveau bail jusqu'en 2024 avec le club londonien.

L'aventure continue pour Hugo Lloris à Tottenham. Arrivé en 2012 en provenance de l'OL pour plus de 12M€, le Français s'est imposé au point de devenir le capitaine du club en 2014. Le gardien de but ne devrait pas quitter Londres de si tôt, puisque les Spurs ont officiellement annoncé la prolongation du contrat du champion du monde de 35 ans jusqu'en juin 2024.

We are delighted to announce that Hugo Lloris has signed a new two-and-a-half-year contract with the Club, which will run until 2024.