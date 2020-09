Foot - Mercato

Mercato - Officiel : Chelsea recrute un joueur de Ligue 1 !

Publié le 24 septembre 2020 à 11h19 par La rédaction mis à jour le 24 septembre 2020 à 11h23

Annoncé proche de Chelsea depuis maintenant plusieurs semaines, Édouard Mendy s'est engagé avec le club londonien.

Son transfert ne souffrait plus d’aucun doute, il est désormais officiel. Édouard Mendy s’est engagé avec Chelsea ! Les Blues ont annoncé la nouvelle ce jeudi sur leur site officiel et leurs réseaux sociaux. Après une saison convaincante à Rennes, le portier sénégalais pourrait rapporter jusqu’à 30M€ aux Bretons ! Le joueur de 28 ans a clamé toute sa joie de rejoindre sa nouvelle équipe : « Je suis très enthousiaste à l'idée de rejoindre Chelsea. C'est un rêve pour moi de faire partie de cette équipe passionnante et de travailler avec Frank Lampard et toute son équipe d'entraîneurs. J'ai hâte de rencontrer mes coéquipiers et de commencer. » Le mercato grand format se poursuit pour Chelsea, tandis que le Stade Rennais s’est déjà mis en quête d’un successeur à Mendy.