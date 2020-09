Foot - Mercato

Mercato : Rennes boucle une énorme vente !

Publié le 24 septembre 2020 à 8h17 par G.d.S.S.

Comme prévu, Edouard Mendy s’apprête à quitter le Stade Rennais et va prendre la direction de Chelsea dans le cadre d’un gros transfert.