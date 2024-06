Euro 2024 : Belgique - Roumanie : L’heure de la revanche pour les Diables Rouges ?

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

La Belgique a totalement manqué son entrée en lice dans cet Euro 2024 avec une défaite d’entrée de jeu face à la Slovaquie (0-1). Au risque de voir la compétition s’arrêter de manière brutale, les Diables Rouges n’ont plus le droit à l’erreur, et doivent impérativement s’imposer face à la Roumanie ce samedi soir (21h). Présentation.

Lundi, la première grande surprise de cet Euro 2024 a eu lieu. Grand favori du Groupe E de la compétition, la Belgique a chuté d’entrée de jeu face à la Slovaquie (0-1). Une terrible défaite pour les Diables Rouges très maladroits devant le but, mais qui vient surtout mettre une grande pression sur les hommes de Domenico Tedesco, qui doivent impérativement obtenir leur première victoire ce samedi soir face à la Roumanie.



En face, la Roumanie a connu une entrée en lice drastiquement opposée aux Belges, avec un superbe succès contre l’Ukraine (3-0) lundi. La formation d’Edward Iordanescu a prouvé qu’elle était capable de dynamiter un match, et souhaitera forcément créer une nouvelle surprise face à la Belgique. Car en cas de victoire ce samedi soir, la Roumanie pourrait valider son ticket pour les 8èmes de finales...

Les compositions probables

Aucun absent n’est à signaler pour cette rencontre



Composition probable de la Belgique : Casteels - Castagne, Faes, Debast, Theate - Tielemans, Onana, De Bruyne (c) - Openda, Lukaku, Doku



Composition probable de la Roumanie : Nita - Ratiu, Dragusin, Burca, Bancu - R.Marin, M.Marin, Stanciu (c) - Man, Dragus, Coman

Le joueur à suivre : Kevin De Bruyne

Si Romelu Lukaku a beaucoup été décrié après la défaite face à la Slovaquie, le capitaine des Diables Rouges n’a pas non plus été flamboyant. Kevin De Bruyne doit apporter davantage de leadership ce samedi face à la Roumanie, et doit prendre le jeu à son compte. Alors que la Belgique n’a plus du tout le droit à l’erreur, le maestro de Manchester City doit plus que jamais se muer en véritable guide pour les siens.

Où et quand voir le match ?