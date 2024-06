Euro 2024 : Portugal, Belgique, tout savoir sur cette journée décisive

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

L’Euro 2024 reprend de plus belle ce samedi avec trois rencontres très intéressantes. A 15h, la Géorgie affrontera la République Tchèque au sein du Groupe F, qui verra également le Portugal affronter la Turquie à 18h. Enfin, à 21h, la Belgique aura l’occasion de se rattraper face à une surprenante équipe de la Roumanie. Des rencontres qui pourraient s’avérer décisives concernant l’accession au prochain tour. Présentation.

Ce samedi 22 juin marquera la fin des rencontres de la deuxième journée du premier tour de cet Euro 2024. Ainsi, la Géorgie et la République Tchèque croiseront le fer, tout comme le Portugal et la Turquie au sein du Groupe F. A 18h aura également lieu le dernier match du Groupe E entre la Belgique et la Roumanie. Des affiches pour le moins intéressantes, et qui pourraient avoir leur rôle à jouer dans l’issue des classements des Groupes E et F donc.

Un Géorgie - République Tchèque déjà décisif

La première rencontre de ce samedi opposera donc la Géorgie à la République Tchèque à 15h du côté d’Hambourg. Les Géorgiens, malgré une belle prestation face à la Turquie pour leur premier match au sein d’une grande compétition internationale, ont concédé une première défaite de rang dans cet Euro 2024 (1-3). « Je ne dirais pas que nous sommes des heureux perdants, aujourd'hui, mais on peut être fiers de nous. Nous devons voir plus large. Cet Euro arrive après des années d'efforts et d'investissements de la part de notre fédération. C'est une récompense, et je suis fier d'en faire partie » , déclarait le sélectionneur français de la Géorgie, Willy Sagnol, après le revers des siens mardi.



Très intéressante, la Géorgie pourrait ainsi triompher d’une République Tchèque malheureuse face au Portugal. Après avoir mené en seconde période, les hommes d’Ivan Hasek ont concédé la défaite dans les dernières minutes du match (2-1). Néanmoins, ce résultat paraît logique au vu du peu de contenu proposé par les Tchèques, qui devront se montrer bien plus inspirés ce samedi après-midi face à la Géorgie.

Euro 2024 : Tout savoir sur le groupe du Portugal https://t.co/FZcpe4FonB pic.twitter.com/QXLexD5rkx — le10sport (@le10sport) June 11, 2024

Duel au sommet entre le Portugal et la Turquie

Le Groupe F se poursuivra à 18h avec un choc opposant le Portugal à la Turquie. Deux nations ayant remporté leur premier match du tournoi. Néanmoins, les partenaires de Cristiano Ronaldo n’ont pas forcément brillé face à la République Tchèque très regroupée ce mardi. Parfois peu inspiré sur le plan offensif, le Portugal va devoir se méfier d’une séduisante formation turque.



« Techniquement et tactiquement, on a fait un très bon match. Il y a eu 13 corners à zéro, huit tirs cadrés à un. On a contrôlé le match et on n'a pas laissé les Tchèques profiter de leur but ». De son côté, le sélectionneur du Portugal, Roberto Martinez, semblait plutôt satisfait de l’entrée en lice réalisée par les siens, et se veut confiant pour ce match face à la Turquie, qui pourrait permettre à la « Seleção Das Quinas » de se hisser en 8ème de finale.



De son côté, la Turquie s’est rassurée d’entrée face à la Géorgie. Car malgré les nombreuses tentatives géorgiennes, la formation de Vincenzo Montella a parfaitement répondu dans l’intensité, et a prouvé qu’il ne fallait pas la sous-estimer sur ce périple en Allemagne. Le plus dur reste à faire face au Portugal…

La Belgique doit mettre fin à un cauchemar