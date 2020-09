Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Et si c’était lui la surprise de Leonardo ?

Publié le 24 septembre 2020 à 5h45 par Th.B.

Avant la fin du mercato estival, Leonardo compterait avoir bouclé la succession de Thiago Silva parti à Chelsea. Et ce serait dans l’effectif des Blues que le directeur sportif du PSG pourrait dénicher son remplaçant.

Le PSG est à la recherche d’un défenseur central, et ce n’est pas Thomas Tuchel qui dirait le contraire. En conférence de presse, le technicien allemand a clairement fait comprendre qu’il fallait combler le vide laissé par le départ de Thiago Silva, ex-capitaine du PSG qui a signé à Chelsea libre de tout contrat ces dernières semaines. Avec l’arrivée du Brésilien chez les Blues , les places vont se faire chères et Antonio Rudiger va en faire les frais. D’après la presse anglaise, l’international allemand de 27 ans pourrait même rejoindre le PSG.

Antonio Rudiger pour clore la question du défenseur ?