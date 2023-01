Mercato - Officiel : C'est signé, le remplaçant de Cristiano Ronaldo est arrivé

Amadou Diawara

Pressenti pour prendre la succession de Cristiano Ronaldo, Wout Weghorst vient de s'engager en faveur de Manchester United. En effet, les Red Devils ont annoncé ce vendredi soir la signature de l'international néerlandais pour pallier le départ de la star de 37 ans vers Al Nassr, et ce, sous la forme d'un prêt.

En guerre avec Erik ten Hag et la direction de Manchester United, Cristiano Ronaldo a quitté Old Trafford. Malgré un engagement jusqu'au 30 juin, CR7 a fait ses valises il y a plusieurs semaines, après avoir rompu son contrat, et s'est envolé vers l'Arabie Saoudite pour évoluer du côté d'Al Nassr.

It's official: Wout Weghorst is a Red! ✍️🔴#MUFC — Manchester United (@ManUtd) January 13, 2023

Wout Weghorst remplace Cristiano Ronaldo

Pour combler le vide laissé par Cristiano Ronaldo, Manchester United a décidé de miser sur Wout Weghorst. En effet, les Red Devils ont trouvé un accord pour récupérer l'attaquant de Burnley sous la forme d'un prêt.

Wout Weghorst arrive en prêt à Manchester United