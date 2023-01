Mercato - Officiel : Il va remplacer Cristiano Ronaldo, son transfert est bouclé

Amadou Diawara

Alors que Cristiano Ronaldo vient de s'engager librement et gratuitement en faveur d'Al Nassr, Wout Weghorst est sur le point de prendre sa place du côté de Manchester United. D'ailleurs, le Besiktas vient de confirmer la tendance, en officialisant la rupture de son prêt en provenance de Burnley.

Malgré un contrat qui courait jusqu'au 30 juin, Cristiano Ronaldo a rompu son engagement avec Manchester United prématurément. Alors qu'ils étaient en guerre avec Cristiano Ronaldo, les Red Devils ont annoncé son départ, après un accord à l'amiable pour une résiliation.

Wout Weghorst’la Yollarımız Ayrıldı🔗 https://t.co/sESA2W3Lxd pic.twitter.com/OfQx5Ui9dr — Beşiktaş JK (@Besiktas) January 13, 2023

Le Besiktas annonce le départ de Wout Weghorst

Sans club pendant plusieurs semaines, Cristiano Ronaldo a finalement signé librement et gratuitement en faveur d'Al Nassr. Et pour le remplacer à Manchester United, Erik ten Hag attend Wout Weghorst. Comme le coach des Red Devils l'a avoué en conférence de presse ce vendredi après-midi, un accord est proche pour le prêt de l'international néerlandais.

Wout Weghorst est proche d'un transfert à Man United