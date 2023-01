C’est confirmé, voilà le successeur de Cristiano Ronaldo

Libre de tout contrat après sa rupture avec Manchester United, Cristiano Ronaldo s'est engagé avec Al-Nassr. De leur côté, les Red Devils se sont mis à la recherche d'un nouvel attaquant pour remplacer le quintuple Ballon d'Or. Le club mancunien toucherait au but avec Wout Weghorst. Le transfert du Néerlandais pourrait d'ailleurs être bouclé très prochainement.

Étant particulièrement mécontent de sa situation à Manchester United depuis l’arrivée d’Erik ten Hag, Cristiano Ronaldo est parti au clash pour acter son départ. Le Portugais a lâché ses vérités sur son club juste avant le début de la Coupe du monde. Les Red Devils n’ont donc pas eu le choix que de rompre son contrat. Libre, Cristiano Ronaldo a fait un choix surprenant pour la suite de sa carrière. L’attaquant de 37 ans s’est engagé à Al-Nassr, en Arabie Saoudite, jusqu’en juin 2025. Le quintuple Ballon d’Or a par la même occasion signé l’un des plus gros contrat de l’histoire du football. De son côté, Manchester United recherchait un nouvel attaquant pour remplacer Cristiano Ronaldo. Et l’identité de son successeur est désormais connue.

Comme l’a annoncé Foot Mercato , un accord aurait été trouvé entre toutes les parties pour le transfert de Wout Weghorst à Manchester United. Besiktas, Burnley et les Red Devils auraient trouvé un terrain d’entente. L’attaquant de 30 ans serait ainsi attendu au sein du club mancunien. Son transfert pourrait bien être bouclé dans les prochains jours.

Wout Weghorst to Manchester United, here we go! All conditions revealed on Tuesday are confirmed: Man Utd pay €3m to Besiktas then sign Weghorst on loan from Burnley 🚨🔴 #MUFC🛫 Understand Weghorst will fly to Manchester today to undergo medical tests and then sign contracts. pic.twitter.com/99TPoRuo67