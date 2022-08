Foot - Mercato

Mercato - Officiel : Ce transfert à 20M€ échappe au PSG

A la recherche de renforts au milieu de terrain, le PSG travaille sur le dossier Renato Sanches, mais avait également suivi la situation de Carney Chukwuemeka. Agé de 18 ans, ce joueur est considéré comme un solide espoir du football anglais et suscitait l'intérêt de nombreuses équipes. Finalement, il a fait le choix de rejoindre Chelsea.

Après Vitinha, un autre milieu de terrain devrait débarquer au PSG. Comme annoncé par le10Sport.com, le club parisien est sur le point de trouver un accord avec le LOSC pour le transfert de Renato Sanches. Mais à en croire la presse italienne, le PSG aurait travaillé sur un autre dossier, en parallèle.

Il y a quelques jours, Sport Mediaset annonçait que le PSG, mais aussi le Milan AC et le FC Barcelone travaillaient sur le dossier Carney Chukwuemeka. Agé de 18 ans, ce milieu talentueux s'est révélé sous le maillot d'Aston Villa ces derniers mois. Pisé par plusieurs cadors, le joueur a finalement fait le choix de rejoindre Chelsea.

Aston Villa and Chelsea can confirm that the clubs have reached an agreement for the permanent transfer of Carney Chukwuemeka.The 18-year-old has been given permission to travel to London to discuss both personal terms and undergo a medical.