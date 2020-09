Foot - Mercato - Arsenal

Mercato - Officiel : Arsenal s'offre Gabriel !

Publié le 1 septembre 2020 à 17h17 par La rédaction

Comme attendu depuis plusieurs semaines, Gabriel s'est enfin engagé avec Arsenal. Les Gunners ont officialisé l'arrivée du Brésilien qui s'engage pour une longue durée.

Enfin ! Comme révélé ces dernières semaines par le10sport.com, Gabriel a fait l'objet d'une lutte acharnée entre Naples et Arsenal. Et comme attendu ces derniers jours, le Brésilien s'est bien engagé avec les Gunners qui viennent de l'officialiser. Après Victor Osimhen, le LOSC réalise une nouvelle fois une belle vente avec un transfert avoisinant les 30M€ pour un joueur recruté 3M€. A Arsenal, Gabriel pourrait avoir un joli coup à jouer pour s'imposer au sein d'une défense vieillissante et pourrait d'ailleurs former une charnière très prometteuse avec un autre ancien de Ligue 1 : William Saliba.