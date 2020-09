Foot - Mercato - Rennes

Mercato - Officiel : Alfred Gomis débarque à Rennes !

Publié le 29 septembre 2020 à 20h53 par La rédaction mis à jour le 29 septembre 2020 à 20h55

Edouard Mendy parti à Chelsea, Rennes se devait de se trouver un nouveau gardien. C’est chose faite avec l’arrivée d’Alfred Gomis.