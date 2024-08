Mercato : Nouvelle révolution à l’OM, le chouchou de De Zerbi annonce la couleur

Arnaud De Kanel

Une fois n'est pas coutume, Pablo Longoria a de nouveau décidé de rebâtir l'effectif de l'OM cet été. Le club phocéen compte dix nouvelles recrues qui enchantent encore les supporters qui se mettent à rêver comme lors de chaque intersaison. Et cela tombe bien car elles arrivent très déterminées selon Geoffrey Kondogbia.

Huitième de Ligue 1 la saison passée, l'OM revient avec de grandes ambitions. Après un énième été mouvementé par l'activité débordante de Pablo Longoria sur le marché des transferts, le club phocéen souhaite revenir sur le devant de la scène avec ses nouvelles recrues comme a pu le confirmer Geoffrey Kondogbia.

«Amener l'OM au plus haut niveau possible»

« Toi qui étais là l'année dernière, comment juges-tu tes nouveaux coéquipiers, cette nouvelle équipe de l'Olympique de Marseille ? As-tu l'impression qu'il y a un potentiel plus fort que l'année dernière ? Je pense que c'est au niveau de l'énergie. Il y a une bonne énergie, les joueurs qui sont arrivés sont venus avec beaucoup d'enthousiasme. C'est sûr que ça apporte une énergie positive. Aujourd'hui, on essaie de travailler tous ensemble pour l'objectif principal : amener l'OM au plus haut niveau possible », a reconnu Geoffrey Kondogbia en zone mixte après le match nul de l'OM face à Reims. Le Centrafricain veut tout de même retenir du positif après ce faux pas.

Kondogbia positive après le nul de l'OM

« Brest, on a marqué assez rapidement, ça n'a pas été le cas aujourd'hui et automatiquement, on se retrouve après dans une situation où on se demande ce qu'il faut faire : est-ce qu'on doit attaquer, continuer, ou est-ce qu'il faut faire attention pour ne pas encaisser de buts ? Je pense que ça, ça nous a mis un peu en difficulté au début de la deuxième mi-temps. Donc voilà, ce sont aussi des situations à gérer avec énergie et surtout avec confiance », a ajouté le joueur de l'OM.