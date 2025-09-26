Mercato : Nouvelle catastrophe annoncée à l’OL ?

Pierrick Levallet

L’OL a vécu un mercato assez spécial cet été. Dans le rouge sur le plan financier, le club rhodanien s’est séparé de certains de ses meilleurs éléments. Résultat, l’effectif de Paulo Fonseca se retrouve assez limité quantitativement. Et la formation lyonnaise pourrait finir par craquer, alors qu’elle doit tenir au moins jusqu’en janvier avec cette équipe.

Le mercato a fait des dégâts à l’OL cet été. Dans une situation financière plutôt délicate, le club rhodanien a dû se séparer de certains de ses meilleurs éléments pour alléger sa masse salariale et renflouer ses caisses. Alexandre Lacazette, Georges Mikautadze, Nemanja Matic ou encore Lucas Perri ont ainsi quitté le navire.

L'OL dispose d'un effectif très limité cette saison L’OL avait d’ailleurs peu de budget pour remplacer ces joueurs sur le marché des transferts. Résultat, Paulo Fonseca se retrouve avec un effectif peut-être un peu trop restreint. Pour le moment, le coach portugais fait des merveilles, puisque la formation lyonnaise ne s’est inclinée qu’une seule fois depuis le début de saison (contre le Stade Rennais).