Mercato : Un gros rebondissement à prévoir pour l'avenir d'Hatem Ben Arfa ?

Publié le 28 mai 2020 à 1h00 par D.M.

Directeur sportif du Real Valladolid, Miguel Angez Gomez a indiqué qu’Hatem Ben Arfa pourrait prolonger son contrat et rester en Espagne la saison prochaine. Une signature qui passera forcément par des prestations satisfaisantes.

En janvier dernier, après six mois sans club, Hatem Ben Arfa s’engageait avec le Real Valladolid jusqu’à la fin de la saison. Mais pour l’heure, le joueur français n’a pas eu réellement l’occasion de s’exprimer sur les pelouses de Liga. Avant l’arrêt du championnat en raison de la crise sanitaire, l’entraîneur Sergio Gonzalez n’avait pas hésité à se passer de ses services et le milieu offensif n’avait disputé que 24 minutes sous le maillot du Real Valladolid. Un choix justifié notamment par sa mauvaise condition physique. Journaliste pour El Mundo , Arturo Alvado Sanchez avait alors assuré le 4 mai dernier qu’Hatem Ben Arfa allait quitter le club espagnol en juin prochain : « En principe, il ne restera pas à Valladolid. Le club ne devrait pas compter sur lui pour la saison prochaine. Il est hors de forme et ils savent que ça va lui prendre encore plus de temps pour qu’il retourne une bonne condition physique . »

« Si ça se passe bien, on devra tous s’asseoir autour d’une table »